Saudyjska Pro League przełożyła trzy mecze dziewiątej kolejki krajowych rozgrywek w związku ze wzrostem zagrożenia atakami rakietowymi ze strony jemeńskich Huti. Poinformowała o tym Al Jazeera.

W oświadczeniu ligi zaznaczono, że terminarz zmieniono ze względów logistycznych oraz z uwzględnieniem obowiązkowego minimalnego okresu odpoczynku między meczami.

Jakie mecze przełożono

Spotkanie lidera rozgrywek Al-Hilal z Al-Riyadh, a także mecz Al-Ittihadu z Al-Shababem, przełożono na 19 grudnia. Pojedynek Al-Ahli z Al-Nassr, w którym występuje Cristiano Ronaldo, odbędzie się 6 marca 2027 roku.

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Pozostałe mecze dziewiątej kolejki zostaną rozegrane zgodnie z wcześniej ogłoszonym harmonogramem bez zmian — poinformowała Saudyjska Pro League.

Zagrożenie rakietowe w Rijadzie

W poniedziałek mecz Azjatyckiej Ligi Mistrzów AFC między Al-Nassr a uzbeckim Neftchi w Rijadzie rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem. Stało się to po tym, jak koalicja oświadczyła, że przechwyciła rakietę wystrzeloną przez Huti w kierunku saudyjskiej stolicy.

Według saudyjskiej agencji obrony cywilnej w środę jedna osoba odniosła obrażenia wskutek spadających odłamków po przechwyceniu pocisku balistycznego wystrzelonego w kierunku Rijadu. Wcześniej dwa uderzenia na międzynarodowe lotnisko im. Króla Chalida w Rijadzie zabiły 14 osób, kolejne setki zostały ranne, a działalność lotniska została zawieszona.

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