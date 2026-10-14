Саудівська ліга перенесла три матчі після атак хуситів — Al Jazeera

Саудівська Про-ліга перенесла три матчі дев’ятого туру чемпіонату країни на тлі посилення загрози ракетних атак з боку єменських хуситів. Про це повідомляє Al Jazeera.

У заяві ліги зазначили, що календар змінили з логістичних міркувань і з урахуванням обов’язкового мінімального періоду відпочинку між матчами.

Які матчі перенесли

Зустріч лідера чемпіонату «Аль-Хіляля» з «Аль-Ріядом», а також матч «Аль-Іттіхада» проти «Аль-Шабаба» перенесли на 19 грудня. Поєдинок «Аль-Ахлі» та «Аль-Насра», за який виступає Кріштіану Роналду, відбудеться 6 березня 2027 року.

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Інші матчі дев’ятого туру, за повідомленням Саудівської Про-ліги, проведуть за раніше оголошеним розкладом без змін.

Ракетна загроза в Ер-Ріяді

У понеділок матч Ліги чемпіонів АФК між «Аль-Насром» та узбецьким «Нефтчі» в Ер-Ріяді розпочався із годинною затримкою. Це сталося після того, як коаліція заявила про перехоплення ракети, запущеної хуситами у напрямку саудівської столиці.

За даними агентства цивільної оборони Саудівської Аравії, у середу одна людина зазнала поранення через падіння уламків після перехоплення балістичної ракети, випущеної в бік Ер-Ріяда. Раніше два удари по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді забрали життя 14 людей, ще сотні дістали поранення, а роботу летовища було призупинено.

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