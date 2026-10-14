Регулятор Пакистана ограничил освещение взрывов и терактов — Dawn

Пакистанское управление по регулированию электронных медиа Pemra обязало все спутниковые телеканалы воздерживаться от трансляции, повторного показа и освещения в прямом эфире «неприятных» инцидентов, в частности взрывов, стрельбы и террористических атак. Распоряжение датировано 13 октября, сообщает Dawn.

Только проверенная информация

Согласно распоряжению, телеканалы должны распространять только проверенную информацию, подтвержденную соответствующим учреждением или правоохранительным органом. Pemra также потребовало эффективно использовать механизм задержки эфира.

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Каналы должны создать независимый редакционный совет в соответствии с нормами законодательства Pemra. Регулятор сослался на решение Верховного суда Пакистана по делу suo motu 2018 года и постановление Высокого суда Исламабада по делу 2022 года, касающееся процедуры применения механизма задержки трансляций.

Предупреждение об ответственности

Pemra предупредило, что в случае нарушения требований может принять юридические меры в соответствии со статьями 29-A, 30 и 33 ордонанса Pemra 2002 года. В документе также упоминается аналогичная директива, которую регулятор издавал в феврале 2023 года.

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