Pakistański urząd regulacji mediów elektronicznych Pemra zobowiązał wszystkie satelitarne kanały telewizyjne do powstrzymania się od transmitowania, ponownego emitowania i relacjonowania na żywo „nieprzyjemnych” incydentów, w tym wybuchów, strzelanin i ataków terrorystycznych. Zarządzenie jest datowane na 13 października, podaje Dawn.

Tylko zweryfikowane informacje

Zgodnie z zarządzeniem kanały telewizyjne mają rozpowszechniać wyłącznie zweryfikowane informacje potwierdzone przez odpowiednią instytucję lub organ ścigania. Pemra zażądała również skutecznego wykorzystywania mechanizmu opóźnienia emisji.

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Kanały muszą utworzyć niezależną radę redakcyjną zgodnie z przepisami prawa Pemra. Regulator powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego Pakistanu z 2018 roku w sprawie suo motu oraz orzeczenie Sądu Najwyższego w Islamabadzie z 2022 roku dotyczące procedury stosowania mechanizmu opóźnienia transmisji.

Ostrzeżenie o odpowiedzialności

Pemra ostrzegła, że w przypadku naruszenia wymogów może podjąć działania prawne zgodnie z artykułami 29-A, 30 i 33 rozporządzenia Pemra z 2002 roku. W dokumencie wspomniano również o podobnej dyrektywie wydanej przez regulatora w lutym 2023 roku.

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