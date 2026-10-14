Регулятор Пакистану обмежив висвітлення вибухів і терактів — Dawn

Пакистанське управління з регулювання електронних медіа Pemra зобов’язало всі супутникові телеканали утримуватися від трансляції, повторного показу та прямого висвітлення «неприємних» інцидентів, зокрема вибухів, стрілянини й терористичних атак. Розпорядження датоване 13 жовтня, повідомляє Dawn.

Лише перевірена інформація

Згідно з розпорядженням, телеканали мають поширювати лише перевірену інформацію, підтверджену відповідною установою або правоохоронним органом. Pemra також вимагало ефективно використовувати механізм затримки ефіру.

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Канали повинні створити незалежну редакційну раду відповідно до норм законодавства Pemra. Регулятор послався на рішення Верховного суду Пакистану у справі suo motu 2018 року та постанову Високого суду Ісламабада у справі 2022 року щодо процедури застосування механізму затримки трансляцій.

Попередження про відповідальність

Pemra попередило, що в разі порушення вимог може вжити юридичних заходів відповідно до статей 29-A, 30 і 33 ордонансу Pemra 2002 року. У документі також згадано аналогічну директиву, яку регулятор видавав у лютому 2023 року.

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