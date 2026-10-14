Слідчий EFCC: Сиріка нав’язав міністерству контракт для друга — Premium Times Nigeria

У Нігерії слідчий Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC) Крістофер Одофін заявив у Високому суді Федеральної столичної території в районі Майтама в Абуджі, що колишній міністр авіації Хаді Сиріка нав’язав Міністерству авіації залучення свого друга для контракту, пов’язаного із запуском Nigeria Air. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Одофін виступав 12-м свідком обвинувачення у справі проти Сиріки. За версією EFCC, ексміністр неправомірно надав перевагу компанії Tianaero Nigeria Limited, що належить професору Габріелю Тільманну, під час укладення консультаційного контракту щодо запуску Nigeria Air на 1,3 млрд нігерійських найр.

Голосове повідомлення

Під час перехресного допиту обговорювали голосове повідомлення, яке обвинувачення вважає записом Сиріки. Коли його відтворили в суді в липні, голос, приписуваний ексміністру, нібито доручав людині, яку EFCC вважає тодішнім постійним секретарем Міністерства авіації Енітаном Абелем, підготувати контракт для компанії Тільманна, щоб оплачувати його послуги.

Адвокат захисту Кану Агабі запитав, чи не підходить для роботи людина, яку в записі характеризували як енергійну та ресурсну. Одофін відповів, що Тільманна міністерству нав’язав перший обвинувачений — Сиріка. За словами свідка, EFCC не допитала Тільманна, оскільки він перебував поза країною, хоча слідство намагалося з ним зв’язатися.

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Обвинувачення у справі

Одофін також заявив, що під час присудження контракту Tianaero Nigeria Limited не дотрималися належної процедури. За його словами, Сиріка почав виконувати процедурні вимоги лише після того, як контракт уже було присуджено. Після цього захист попросив відкласти слухання, а суддя Сільванус Оріджі переніс засідання на наступний день.

EFCC висунула Сиріці, його дочці Фатімі Сиріці, її чоловікові Джалалу Хаммі та компанії Al Buraq Global Investment шість обвинувачень. Вони стосуються, зокрема, контракту майже на 1,5 млрд найр на розширення перону в аеропорту Кацина та ймовірного отримання 1,3 млрд найр як неправомірної винагороди. Усі обвинувачені заперечили вину.

У травні 2023 року Nigeria Air презентували за кілька днів до завершення каденції адміністрації президента Мухаммаду Бухарі. Раніше Одофін свідчив, що для презентації використали літак Ethiopian Airlines, позичений Нігерії на три дні — з 27 до 29 травня 2023 року.

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