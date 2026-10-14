伊拉克埃尔比勒已开始审理哈贾尔·米纳·阿卜杜拉（又名巴什达尔）一案。他被指控参与了2021年11月经英吉利海峡非法偷运人员的行动，当时31人在试图从法国前往英国时死亡。据《The National》报道。

亲属证词

遇难者中以伊拉克库尔德人为主。受害者亲属出席了庭审，并向法庭讲述了其亲人旅程的情况。扎纳·马曼德·穆罕默德表示，他18岁的弟弟特瓦纳按照巴什达尔的指示，在一家货币兑换点留下了3200美元定金。特瓦纳的遗体始终未被找到。

穆罕默德称，乘客被承诺会有一艘可靠的船只。然而，这艘最多可载25人的船上却有34人。拉苏尔·法尔卡说，当船只倾覆时，他儿子普什蒂万和其他乘客的救生衣破裂。普什蒂万也是4名遗体未被找到的人之一。

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多国诉讼程序

巴什达尔于2022年10月在伊拉克被拘留。他的辩护方并不否认他参与了偷运人员，但辩称并非由他让受害者登船。法官未在开庭当天作出判决，也没有确定后续庭审日期。同时，针对穆罕默德提到的那家货币兑换点的程序已启动。

此前，法国审理了14名被控组织这起致命偷渡的男子。巴黎一家法院于9月认定13名被告犯有包括过失杀人和非法偷运移民在内的罪行。法国律师马蒂厄·希雷兹和托马·里卡尔表示，巴什达尔未在法国受到起诉，因为同一人不能在不同国家因同一罪行被审判两次。

英国独立调查Cranston Inquiry的最终报告于2026年2月公布。该调查得出结论称，其中一些死亡本可以避免。报告指出，英国和法国当局的应对存在不足，包括沟通问题以及错失干预机会。

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