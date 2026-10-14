W Erbilu w Iraku rozpoczął się proces Hadżara Miny Abdullaha, znanego jako Bashdar. Jest on oskarżony o udział w operacji nielegalnego przerzutu ludzi przez kanał La Manche w listopadzie 2021 roku, gdy podczas próby przedostania się z Francji do Wielkiej Brytanii zginęło 31 osób. Poinformował o tym The National.

Zeznania krewnych

Wśród ofiar przeważali iraccy Kurdowie. Krewni ofiar przybyli na rozprawę i opowiedzieli sądowi o okolicznościach podróży swoich bliskich. Zana Mamand Mohammed oświadczył, że jego 18-letni brat Twana zostawił zaliczkę w wysokości 3200 dolarów w punkcie wymiany walut na polecenie Bashdara. Ciała Twany nigdy nie odnaleziono.

Według Mohammeda pasażerom obiecano niezawodną łódź. Jednak na jednostce przeznaczonej dla maksymalnie 25 osób znajdowały się 34 osoby. Rasul Farka powiedział, że kamizelki ratunkowe jego syna Pshtivana i innych pasażerów rozerwały się, gdy łódź się wywróciła. Pshtivan również znalazł się wśród czterech osób, których ciał nie odnaleziono.

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Postępowania w kilku krajach

Bashdar został zatrzymany w Iraku w październiku 2022 roku. Jego obrona nie zaprzecza, że był zaangażowany w przerzut ludzi, ale twierdzi, że nie wsadzał ofiar do łodzi. Sędziowie nie wydali wyroku w dniu rozprawy ani nie wyznaczyli dat kolejnych posiedzeń. Jednocześnie wszczęto postępowanie wobec punktu wymiany walut, o którym wspomniał Mohammed.

Wcześniej we Francji sądzono 14 mężczyzn oskarżonych o zorganizowanie tragicznej przeprawy. We wrześniu paryski sąd uznał 13 oskarżonych za winnych przestępstw, w tym nieumyślnego spowodowania śmierci oraz nielegalnego przerzutu migrantów. Francuscy prawnicy Mathieu Chirez i Thomas Ricard oświadczyli, że Bashdar nie był ścigany we Francji, ponieważ jednej osoby nie można sądzić dwukrotnie za to samo przestępstwo w różnych krajach.

Niezależne brytyjskie dochodzenie Cranston Inquiry, którego raport końcowy opublikowano w lutym 2026 roku, uznało, że części zgonów można było uniknąć. W raporcie wskazano na niedociągnięcia w reakcji brytyjskich i francuskich władz, w tym problemy z komunikacją oraz niewykorzystane możliwości interwencji.

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