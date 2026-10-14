В Эрбиле, Ирак, начался суд над Хаджаром Миной Абдуллой, известным как Башдар. Его обвиняют в причастности к операции по незаконной переправке людей через Ла-Манш в ноябре 2021 года, когда при попытке добраться из Франции в Великобританию погибли 31 человек. Об этом сообщает The National.

Свидетельства родственников

Среди погибших преобладали иракские курды. Родственники жертв прибыли на заседание и рассказали суду об обстоятельствах поездок своих близких. Зана Маманд Мохаммед заявил, что его 18-летний брат Твана оставил задаток в размере 3200 долларов в обменном пункте по указанию Башдара. Тело Тваны так и не нашли.

По словам Мохаммеда, пассажирам обещали надёжную лодку. Однако на судне, рассчитанном максимум на 25 человек, находились 34 человека. Расул Фарка рассказал, что спасательные жилеты его сына Пштивана и других пассажиров порвались, когда лодка перевернулась. Пштиван также был среди четырёх человек, чьи тела не нашли.

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Разбирательства в нескольких странах

Башдара задержали в Ираке в октябре 2022 года. Его защита не отрицает, что он был причастен к переправке людей, но утверждает, что он не сажал жертв в лодку. Судьи не вынесли приговор в день слушания и не определили даты следующих заседаний. Одновременно было начато производство в отношении обменного пункта, который упоминал Мохаммед.

Ранее во Франции судили 14 мужчин, обвинявшихся в организации роковой переправки. В сентябре парижский суд признал виновными 13 подсудимых в преступлениях, включая непредумышленное убийство и незаконную переправку мигрантов. Французские адвокаты Матьё Ширез и Тома Рикар заявили, что Башдара не преследовали во Франции, поскольку одного человека нельзя дважды судить за одно и то же преступление в разных странах.

Независимое британское расследование Cranston Inquiry, финальный отчёт которого был опубликован в феврале 2026 года, пришло к выводу, что некоторых смертей можно было избежать. В отчёте указали на недостатки реагирования британских и французских органов, в частности на проблемы с коммуникацией и упущенные возможности для вмешательства.

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