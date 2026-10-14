在普里什蒂纳，科索沃政府批准成立一个工作组，以支持四名前科索沃解放军（KLA）领导人的上诉。这四人被位于海牙的科索沃特别法庭判决有罪。据Balkan Insight报道，该决定于10月14日作出。

总理阿尔宾·库尔蒂表示，当局认为一审法院的判决在法律和道德上都不公正，在事实和历史层面也不准确。该工作组将由第一副总理兼外交部长格劳克·科纽夫察领导，其成员将包括国家机构和议会代表。

前科索沃解放军领导人的判决

9月16日，科索沃特别法庭裁定前科索沃总统哈希姆·塔奇、前议长卡德里·韦塞利和雅库普·克拉斯尼奇，以及前议员雷杰普·塞利米有罪。他们被裁定在1998年4月至1999年6月20日的科索沃战争期间，在科索沃境内及阿尔巴尼亚数个地点犯有非法剥夺自由、残酷对待、酷刑和谋杀罪。

塔奇和克拉斯尼奇各被判处25年监禁，韦塞利被判处18年，塞利米被判处13年。被判刑者的辩护团队表示，正在准备对判决提出法律挑战。

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对法院的批评和抗议

判决公布后，科索沃爆发抗议活动。10月5日，抗议演变为暴力事件：参与者要求议会修改立法，以限制法院的管辖权。次日，议员投票通过了相关修改，但批评人士认为，这些修改尚未实施，也未必会影响法院的工作。

科索沃监察专员纳伊姆·克利亚伊也呼吁对这座由欧盟资助的法院实行外部监督。他表示，特别法庭并未受到科索沃机构的民主监督，这在他看来导致了缺乏透明度和问责制。克利亚伊表示，他已将意见发送给议长阿尔布莱娜·哈吉乌、总理库尔蒂、科索沃总统尤斯蒂娜·希罗基-普利、特别法庭庭长叶卡捷琳娜·特伦达菲洛娃以及欧盟理事会。

科索沃特别法庭是一个混合法院，名义上属于科索沃司法体系，但设在海牙，并配备国际工作人员。该法院于2015年在科索沃西方盟友的压力下成立。

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