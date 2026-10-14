W Prisztinie rząd Kosowa zatwierdził utworzenie grupy roboczej mającej wspierać apelacje czterech byłych przywódców Armii Wyzwolenia Kosowa (AKW), skazanych przez Specjalistyczne Izby Kosowa w Hadze. Jak informuje Balkan Insight, decyzję podjęto 14 października.

Premier Albin Kurti oświadczył, że władze uważają wyrok sądu pierwszej instancji za prawnie i moralnie niesprawiedliwy, a także faktycznie i historycznie niedokładny. Grupie roboczej będzie przewodniczył pierwszy wicepremier i minister spraw zagranicznych Glauk Konjufca. W jej skład mają wejść przedstawiciele instytucji państwowych i parlamentu.

Wyroki dla byłych liderów AKW

16 września Specjalistyczne Izby Kosowa uznały za winnych byłego prezydenta Kosowa Hashima Thaçiego, byłych przewodniczących parlamentu Kadriego Veseliego i Jakupa Krasniqiego, a także byłego deputowanego Rexhepa Selimiego. Uznano ich za winnych bezprawnego pozbawienia wolności, okrutnego traktowania, tortur i zabójstw podczas wojny w Kosowie od kwietnia 1998 roku do 20 czerwca 1999 roku, na terytorium Kosowa oraz w kilku miejscach w Albanii.

Thaçi i Krasniqi zostali skazani na po 25 lat więzienia, Veseli na 18 lat, a Selimi na 13 lat. Zespoły obrony skazanych poinformowały, że przygotowują prawne zaskarżenie wyroku.

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Krytyka sądu i protesty

Po ogłoszeniu wyroku w Kosowie odbyły się protesty. 5 października stały się one gwałtowne: uczestnicy domagali się, aby parlament zmienił ustawodawstwo w celu ograniczenia jurysdykcji sądu. Następnego dnia deputowani zagłosowali za odpowiednimi zmianami, jednak krytycy uważają, że nie zostały one jeszcze wdrożone i niekoniecznie wpłyną na pracę sądu.

Rzecznik praw obywatelskich Kosowa Naim Qelaj również wezwał do wprowadzenia zewnętrznego nadzoru nad sądem finansowanym przez Unię Europejską. Oświadczył, że Specjalistyczne Izby nie znajdowały się pod demokratyczną kontrolą instytucji Kosowa, co jego zdaniem doprowadziło do braku przejrzystości i rozliczalności. Qelaj poinformował, że przesłał swoje uwagi przewodniczącej parlamentu Albulenie Haxhiu, premierowi Kurtiemu, prezydent Kosowa Justinie Shiroki-Puli, prezes Specjalistycznych Izb Ekaterinie Trendafilovej oraz Radzie UE.

Specjalistyczne Izby Kosowa są sądem hybrydowym, formalnie należącym do systemu sądownictwa Kosowa, lecz mieszczącym się w Hadze i obsadzonym personelem międzynarodowym. Sąd utworzono w 2015 roku pod presją zachodnich sojuszników Kosowa.

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