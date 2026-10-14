В Приштине правительство Косова одобрило создание рабочей группы для поддержки апелляций четырех бывших руководителей Армии освобождения Косова (АОК), осужденных Специализированными палатами Косова в Гааге. Как сообщает Balkan Insight, решение было принято 14 октября.

Премьер-министр Альбин Курти заявил, что власти считают приговор суда первой инстанции юридически и морально несправедливым, а также фактически и исторически неточным. Рабочую группу возглавит первый заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Глаук Конюфца. В ее состав должны войти представители государственных институтов и парламента.

Приговоры бывшим лидерам АОК

16 сентября Специализированные палаты Косова признали виновными бывшего президента Косова Хашима Тачи, бывших спикеров парламента Кадри Весели и Якупа Красничи, а также бывшего депутата Реджепа Селими. Их признали виновными в незаконном лишении свободы, жестоком обращении, пытках и убийствах во время войны в Косове с апреля 1998 года по 20 июня 1999 года — на территории Косова и в нескольких местах в Албании.

Тачи и Красничи получили по 25 лет лишения свободы, Весели — 18 лет, Селими — 13 лет. Команды защиты осужденных сообщили, что готовят юридическое обжалование приговора.

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Критика суда и протесты

После объявления приговора в Косове прошли протесты. 5 октября они стали насильственными: участники требовали от парламента изменить законодательство, чтобы ограничить юрисдикцию суда. На следующий день депутаты проголосовали за соответствующие изменения, однако критики считают, что они еще не введены и не обязательно повлияют на работу суда.

Омбудсмен Косова Наим Келяй также призвал ввести внешний надзор за судом, который финансирует Европейский Союз. Он заявил, что Специализированные палаты не находились под демократическим контролем институтов Косова, что, по его мнению, привело к отсутствию прозрачности и подотчетности. Келяй сообщил, что направил свои замечания спикеру парламента Альбулене Хаджиу, премьер-министру Курти, президенту Косова Юстине Широки-Пули, председателю Специализированных палат Екатерине Трендафиловой и Совету ЕС.

Специализированные палаты Косова являются гибридным судом, который формально относится к судебной системе Косова, но расположен в Гааге и укомплектован международным персоналом. Суд был создан в 2015 году под давлением западных союзников Косова.

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