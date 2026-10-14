Irański rynek akcji ostatnio wzrósł, choć kraj boryka się z przerwami w dostawach energii, niedoborem walut obcych i deprecjacją riala. Jerusalem Post informuje o tym, powołując się na Iran International. Publikacja wskazuje dwie możliwe przyczyny napływu środków na rynek: inwestorzy mogą liczyć na szybkie porozumienie między Teheranem a Waszyngtonem albo szukać sposobu na zachowanie oszczędności.

Presja na gospodarkę

Według Farau głównymi czynnikami wywierającymi presję na irańską gospodarkę są niedobór walut obcych, deficyt energii i niepewność związana z wojną. Według Jerusalem Post irański eksport ropy faktycznie zatrzymał się z powodu blokady Cieśniny Ormuz przez Stany Zjednoczone, co zmniejszyło dochody kraju w walutach obcych.

Sektor energetyczny Iranu, według publikacji, był niedofinansowany jeszcze przed rozpoczęciem wojny, a uderzenia w infrastrukturę energetyczną dodatkowo skomplikowały produkcję. Firmy zależne od towarów importowanych mają wyższe koszty operacyjne i bardziej ograniczony dostęp do walut obcych.

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Poszukiwanie ochrony przed deprecjacją

Serwis Rouydad24 uważa, że uczestnicy rynku oczekują porozumienia i późniejszego rozszerzenia dostępu Iranu do rynków międzynarodowych. Jednocześnie inne oceny przytoczone przez Iran International wskazują, że wzrost rynku akcji nie musi oznaczać optymizmu co do perspektyw gospodarki.

W tym kontekście krajowe akcje mogą przyciągać inwestorów z powodu ograniczonych alternatyw: rial traci na wartości, nieruchomości tanieją, a depozyty bankowe tracą siłę nabywczą. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje spadek irańskiej gospodarki o 7,6% w 2026 roku, podczas gdy w lipcu oczekiwał spadku na poziomie 5,4%.

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