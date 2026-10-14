Фондовый рынок Ирана вырос на фоне падения риала — Jerusalem Post

Иранский фондовый рынок в последнее время вырос, хотя страна сталкивается с перебоями в энергоснабжении, дефицитом иностранной валюты и обесценением риала. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на Iran International. Издание приводит две возможные причины притока средств на рынок: инвесторы могут рассчитывать на быстрое достижение договоренности между Тегераном и Вашингтоном или искать способ сохранить сбережения.

Давление на экономику

По оценке Farau, главными факторами давления на иранскую экономику являются нехватка иностранной валюты, энергетический дефицит и неопределенность, связанная с войной. По данным Jerusalem Post, иранский экспорт нефти фактически остановился из-за блокады Ормузского пролива Соединенными Штатами, что сократило валютные поступления страны.

Энергетический сектор Ирана, по данным издания, был недостаточно профинансирован еще до начала войны, а удары по энергетической инфраструктуре дополнительно осложнили производство. Компании, зависящие от импортных товаров, имеют более высокие операционные расходы и более ограниченный доступ к иностранной валюте.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поиск защиты от обесценения

Издание Rouydad24 считает, что участники рынка ожидают договоренности и последующего расширения доступа Ирана к международным рынкам. В то же время другие оценки, приведенные Iran International, указывают, что рост фондового рынка не обязательно означает оптимизм относительно перспектив экономики.

На этом фоне внутренние акции могут привлекать инвесторов из-за ограниченных альтернатив: риал теряет стоимость, недвижимость дешевеет, а банковские депозиты теряют покупательную способность. Международный валютный фонд прогнозирует сокращение экономики Ирана на 7,6% в 2026 году, тогда как в июле ожидал спад на уровне 5,4%.

Читай нас в