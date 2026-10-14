Фондовий ринок Ірану зріс на тлі падіння ріала — Jerusalem Post

Іранський фондовий ринок останнім часом зріс, хоча країна стикається з перебоями в енергопостачанні, дефіцитом іноземної валюти та знеціненням ріала. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на Iran International. Видання наводить дві можливі причини припливу коштів на ринок: інвестори можуть розраховувати на швидке досягнення домовленості між Тегераном і Вашингтоном або шукати спосіб зберегти заощадження.

Тиск на економіку

За оцінкою Farau, головними чинниками тиску на іранську економіку є нестача іноземної валюти, енергетичний дефіцит і невизначеність, пов’язана з війною. За даними Jerusalem Post, іранський нафтовий експорт фактично зупинився через блокаду Ормузької протоки Сполученими Штатами, що скоротило валютні надходження країни.

Енергетичний сектор Ірану, за даними видання, був недостатньо профінансований ще до початку війни, а удари по енергетичній інфраструктурі додатково ускладнили виробництво. Компанії, що залежать від імпортних товарів, мають вищі операційні витрати та обмеженіший доступ до іноземної валюти.

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Пошук захисту від знецінення

Видання Rouydad24 вважає, що учасники ринку очікують на домовленість і подальше розширення доступу Ірану до міжнародних ринків. Водночас інші оцінки, наведені Iran International, вказують, що зростання фондового ринку не обов’язково означає оптимізм щодо перспектив економіки.

На цьому тлі внутрішні акції можуть приваблювати інвесторів через обмежені альтернативи: ріал втрачає вартість, нерухомість дешевшає, а банківські депозити втрачають купівельну спроможність. Міжнародний валютний фонд прогнозує скорочення економіки Ірану на 7,6% у 2026 році, тоді як у липні очікував спад на рівні 5,4%.

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