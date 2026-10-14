耶路撒冷邮报：伊朗股市在里亚尔贬值背景下上涨

伊朗股市近期上涨，尽管该国正面临能源供应中断、外汇短缺以及里亚尔贬值。《耶路撒冷邮报》援引Iran International报道称，资金流入市场可能有两个原因：投资者可能预计德黑兰与华盛顿将迅速达成协议，或者正在寻找保存储蓄的方法。

经济承压

据Farau评估，对伊朗经济构成压力的主要因素是外汇短缺、能源不足以及与战争相关的不确定性。据《耶路撒冷邮报》报道，由于美国对霍尔木兹海峡实施封锁，伊朗石油出口实际上已经停止，这减少了该国的外汇收入。

该报称，伊朗能源部门在战争开始前就已资金不足，而对能源基础设施的打击进一步使生产复杂化。依赖进口商品的公司面临更高的运营成本，并且获得外汇的渠道更加有限。

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寻求防范贬值

Rouydad24认为，市场参与者正在期待达成协议，以及伊朗随后扩大进入国际市场的机会。与此同时，Iran International援引的其他评估表明，股市上涨并不一定意味着对经济前景持乐观态度。

在此背景下，由于替代选择有限，国内股票可能吸引投资者：里亚尔正在贬值，房地产价格正在下降，银行存款正在失去购买力。国际货币基金组织预测，伊朗经济将在2026年萎缩7.6%，而其在7月预计的降幅为5.4%。

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