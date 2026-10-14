Japonia wezwała ambasadora Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — po zatrzymaniu na Dalekim Wschodzie korespondenta japońskiej gazety Hokkaido Shimbun. Tokio złożyło protest i zażądało od strony rosyjskiej zapewnienia zatrzymanemu humanitarnego i sprawiedliwego traktowania, a także umożliwienia stronie japońskiej natychmiastowego skontaktowania się z nim, informuje Interia.

Żądania Tokio

Dyrektor generalny Biura Spraw Europejskich japońskiego MSZ Hitoshi Nakamura wyraził stanowczy protest w związku z zatrzymaniem obywatela Japonii oraz jednostronnym opublikowaniem przez Rosję komunikatów bez wyjaśnień dla japońskiego rządu. Według japońskiego resortu spraw zagranicznych ambasador Rosji Nozdriow odpowiedział, że przekaże stanowisko Tokio swojemu krajowi.

Federalna Służba Bezpieczeństwa państwa-agresora Rosji poinformowała we wtorek o zatrzymaniu dziennikarza w obwodzie sachalińskim. FSB twierdzi, że rzekomo zbierał on informacje o zdolności obronnej Rosji na polecenie japońskiego wywiadu.

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Protest w związku z wizytą na Etorofu

Nakamura złożył również protest w związku z wizytą delegacji chińskiej prowincji Heilongjiang na wyspie Etorofu, która jest przedmiotem sporu terytorialnego między Japonią a Rosją. Strona japońska uznała tę wizytę za niedopuszczalną.

Rosyjskie władze poinformowały, że delegacja, w skład której wchodzili chińscy przedsiębiorcy, odwiedziła Etorofu, znane w Rosji jako Iturup, aby zbadać możliwości wspólnych projektów. Do spornych wysp, które Tokio nazywa Terytoriami Północnymi, a Moskwa Kurylami Południowymi, należą Etorofu, Kunaszyr, Szykotan i archipelag Habomai. Japonia uważa, że Związek Radziecki nielegalnie zajął te terytoria po kapitulacji kraju w II wojnie światowej, podczas gdy Rosja nazywa ustanowienie nad nimi kontroli uzasadnionym.

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