在日本报纸《北海道新闻》一名记者在远东地区被拘留后，日本传唤了俄罗斯联邦——侵略国——的大使。东京提出抗议，并要求俄方确保被拘留者受到人道和公正的对待，同时允许日方立即与其取得联系，Interia报道。

东京的要求

日本外务省欧洲局局长中村仁表示，针对一名日本公民被拘留，以及俄罗斯在未向日本政府作出解释的情况下单方面发布消息，他提出了强烈抗议。根据日本外交部门的数据，俄罗斯大使诺兹德廖夫回应称，他将把东京的立场转达给自己的国家。

侵略国俄罗斯联邦安全局周二称，该记者在萨哈林州被拘留。俄联邦安全局声称，他据称受日本情报机构指使，收集有关俄罗斯国防能力的信息。

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就访问择捉岛提出抗议

中村还就中国黑龙江省代表团访问择捉岛提出抗议。该岛是日本与俄罗斯之间领土争端的对象。日方称此次访问不可接受。

俄罗斯当局表示，包括中国企业家在内的代表团访问了择捉岛——俄罗斯称其为伊图鲁普岛——以研究联合项目的可能性。存在争议的岛屿包括择捉岛、国后岛、色丹岛和齿舞群岛；东京称其为北方领土，莫斯科则称其为南千岛群岛。日本认为，苏联在该国于第二次世界大战中投降后非法占领了这些领土，而俄罗斯则称对这些领土建立控制是正当的。

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