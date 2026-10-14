У Японії викликали посла Російської Федерації — держави-агресора — після затримання на Далекому Сході кореспондента японської газети Hokkaido Shimbun. Токіо заявило протест і вимагало від російської сторони забезпечити затриманому гуманне та справедливе поводження, а також надати японській стороні можливість негайно зв’язатися з ним, повідомляє Interia.

Вимоги Токіо

Генеральний директор Бюро європейських справ МЗС Японії Хітосі Накамура висловив рішучий протест через затримання японського громадянина та одностороннє оприлюднення Росією повідомлень без пояснень японському уряду. За даними японського зовнішньополітичного відомства, посол Росії Ноздрьов відповів, що передасть позицію Токіо своїй країні.

Федеральна служба безпеки держави-агресора Росії у вівторок повідомила про затримання журналіста в Сахалінській області. У ФСБ стверджують, що він нібито збирав інформацію про обороноздатність Росії за завданням японської розвідки.

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Протест через візит на Еторофу

Накамура також заявив протест у зв’язку з візитом делегації китайської провінції Хейлунцзян на острів Еторофу, який є предметом територіальної суперечки між Японією та Росією. Японська сторона назвала цей візит неприйнятним.

Російська влада повідомила, що делегація, до якої входили китайські підприємці, відвідала Еторофу, відомий у Росії як Ітуруп, для вивчення можливостей спільних проєктів. До спірних островів, які Токіо називає Північними територіями, а Москва — Південними Курилами, належать Еторофу, Кунашир, Шикотан та архіпелаг Хабомаї. Японія вважає, що Радянський Союз незаконно зайняв ці території після капітуляції країни у Другій світовій війні, тоді як Росія називає встановлення контролю над ними обґрунтованим.

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