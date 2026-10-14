Япония вызвала посла Российской Федерации — государства-агрессора — после задержания на Дальнем Востоке корреспондента японской газеты Hokkaido Shimbun. Токио выразил протест и потребовал от российской стороны обеспечить задержанному гуманное и справедливое обращение, а также предоставить японской стороне возможность немедленно связаться с ним, сообщает Interia.

Требования Токио

Генеральный директор Бюро европейских дел МИД Японии Хитоси Накамура выразил решительный протест в связи с задержанием японского гражданина и односторонней публикацией Россией сообщений без объяснений японскому правительству. По данным японского внешнеполитического ведомства, посол России Ноздрёв ответил, что передаст позицию Токио своей стране.

Федеральная служба безопасности государства-агрессора России во вторник сообщила о задержании журналиста в Сахалинской области. В ФСБ утверждают, что он якобы собирал информацию об обороноспособности России по заданию японской разведки.

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Протест из-за визита на Эторофу

Накамура также выразил протест в связи с визитом делегации китайской провинции Хэйлунцзян на остров Эторофу, который является предметом территориального спора между Японией и Россией. Японская сторона назвала этот визит неприемлемым.

Российские власти сообщили, что делегация, в которую входили китайские предприниматели, посетила Эторофу, известный в России как Итуруп, для изучения возможностей совместных проектов. К спорным островам, которые Токио называет Северными территориями, а Москва — Южными Курилами, относятся Эторофу, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Япония считает, что Советский Союз незаконно занял эти территории после капитуляции страны во Второй мировой войне, тогда как Россия называет установление контроля над ними обоснованным.

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