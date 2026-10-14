Japonia zainwestuje do 21 mld dolarów w dwie fabryki produkujące półprzewodniki w stanie Nowy Jork w USA. Przedsiębiorstwa będą wspólną własnością rządu USA i japońskich uczestników, a zarządzać nimi będzie GlobalFoundries, informuje Channel NewsAsia.

Udział USA i GlobalFoundries

Według GlobalFoundries USA otrzymają udział w nowych przedsiębiorstwach, jednak cały kapitał inwestycyjny zapewni Japonia. Firma otrzyma wynagrodzenie za budowę i eksploatację fabryk, a także za licencjonowanie technologii produkcji chipów.

W ramach odrębnej umowy rząd USA otrzyma 4% akcji GlobalFoundries. Jak powiedział Reutersowi dyrektor generalny firmy Tim Breen, po tej transakcji łączny udział rządu amerykańskiego w producencie półprzewodników wyniesie około 7%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Klienci i porozumienie inwestycyjne

GlobalFoundries będzie zarządzać relacjami z klientami. Według Breena do pierwszych klientów nowych fabryk będą należeć japońska Renesas Electronics oraz Apple. Zaznaczył również, że firma chce priorytetowo traktować klientów z USA i Japonii, choć w przyszłości oczekuje także popytu ze strony firm z innych krajów.

Projekt jest częścią porozumienia dotyczącego japońskich inwestycji w USA o wartości 550 mld dolarów, zawartego przez administrację prezydenta Donalda Trumpa w ubiegłym roku. W zamian Stany Zjednoczone obniżyły cła na japońskie samochody i inne towary importowane z co najmniej 25% do 15%.

Japonia ogłosiła już dwa pakiety projektów w ramach tego mechanizmu o łącznej wartości ponad 100 mld dolarów. Zgodnie z warunkami mechanizmu dostępne wolne przepływy pieniężne z inwestycji będą początkowo dzielone po równo między oba kraje do osiągnięcia określonego poziomu podziału, po czym 90% będzie trafiać do USA. Breen poinformował również, że część japońskich inwestycji może wrócić do japońskich dostawców sprzętu do produkcji chipów, w tym Tokyo Electron.

Czytaj nas na