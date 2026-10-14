Япония инвестирует до 21 млрд долларов в два завода по производству полупроводников в штате Нью-Йорк, США. Предприятия будут находиться в совместной собственности правительства США и японских участников, а управлять ими будет GlobalFoundries, сообщает Channel NewsAsia.

Участие США и GlobalFoundries

По данным GlobalFoundries, США получат долю в новых предприятиях, однако весь инвестиционный капитал предоставит Япония. Компания будет получать вознаграждение за строительство и эксплуатацию заводов, а также за лицензирование технологий производства чипов.

В рамках отдельного соглашения правительство США получит 4% акций GlobalFoundries. Как сообщил Reuters генеральный директор компании Тим Брин, после этого совокупная доля американского правительства в производителе полупроводников составит около 7%.

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Клиенты и инвестиционная договоренность

GlobalFoundries будет управлять отношениями с клиентами. По словам Брина, среди первых клиентов новых заводов будут японская Renesas Electronics и Apple. Он также отметил, что компания стремится отдавать приоритет клиентам из США и Японии, хотя в дальнейшем ожидает спроса и со стороны компаний из других стран.

Проект является частью договоренности о японских инвестициях в США на 550 млрд долларов, заключенной администрацией президента Дональда Трампа в прошлом году. В обмен Соединенные Штаты снизили пошлины на японские автомобили и другие импортные товары как минимум с 25% до 15%.

Япония уже объявила два пакета проектов в рамках этой схемы общей стоимостью более 100 млрд долларов. По условиям механизма доступные свободные денежные потоки от инвестиций сначала будут делиться поровну между двумя странами до достижения определенного уровня распределения, после чего 90% будут поступать США. Брин также сообщил, что часть японских инвестиций может вернуться японским поставщикам оборудования для производства чипов, в частности Tokyo Electron.

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