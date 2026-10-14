W Polsce premier Donald Tusk oświadczył, że rząd będzie kontynuował działania na rzecz przywrócenia praworządności. We wpisie na platformie X napisał: „Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się ani o krok”. Informuje o tym Interia.

Reakcja na wydarzenia przy trybunale

Tusk zareagował na środowe wydarzenia przy Trybunale Konstytucyjnym, gdzie doszło do protestów i incydentów konfliktowych. Były one związane ze złożeniem przysięgi przez Macieja Berka w Sejmie.

W nagraniu opublikowanym na platformie X szef polskiego rządu zapowiedział dalsze działania na rzecz przywrócenia praworządności. Oskarżył także prezydenta Karola Nawrockiego o niewypełnianie obowiązków konstytucyjnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wybory w 2023 roku

Premier przypomniał o wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. W jego ocenie ich wynik był wyrazem sprzeciwu wobec wcześniejszych działań władz.

Tusk oświadczył, że samo zwycięstwo w wyborach nie mogło rozwiązać problemu naruszeń praworządności, który, jak powiedział, narastał. Jednocześnie zapewnił, że rząd będzie nadal pracował nad przywróceniem porządku prawnego w kraju.

Czytaj nas na