В Польше премьер-министр Дональд Туск заявил, что правительство продолжит действия по восстановлению верховенства права. В публикации на платформе X он написал: «Восстанавливаем в Польше верховенство права и не отступим ни на шаг». Об этом сообщает Interia.

Реакция на события у трибунала

Туск отреагировал на события среды у Конституционного трибунала, где произошли протесты и конфликтные инциденты. Они были связаны с принесением Мачеем Береком присяги в Сейме.

В видео, опубликованном на платформе X, глава польского правительства анонсировал дальнейшие действия по восстановлению верховенства права. Он также обвинил президента Кароля Навроцкого в невыполнении конституционных обязанностей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Выборы 2023 года

Премьер напомнил о парламентских выборах 15 октября 2023 года. По его оценке, их результат стал выражением несогласия с предыдущими действиями властей.

Туск заявил, что сама по себе победа на выборах не могла решить проблему нарушений верховенства права, которая, по его словам, нарастала. В то же время он заверил, что правительство и далее будет работать над восстановлением правового порядка в стране.

Читай нас в