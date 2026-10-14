W Pakistanie przewodniczący partii PTI, barrister Gohar Ali Khan, zwrócił się do Sądu Najwyższego w Peszawarze przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich w prowincji Chajber Pasztunchwa. Domaga się uznania tych środków za niekonstytucyjne, informuje Dawn.

Wniosek do sądu

Według publikacji wniosek w imieniu Gohara Alego Khana złożył prawnik Shah Faisal Ilyas. Wniosek wpłynął do Sądu Najwyższego w Peszawarze w środę, 14 października.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Żądania wnioskodawcy

Wnioskodawca prosi sąd o uznanie proklamacji stanu wyjątkowego z 11 października za niekonstytucyjną i niemającą mocy prawnej. We wniosku stwierdzono, że decyzję podjęto z przekroczeniem uprawnień, bez obiektywnych podstaw i bez właściwej jurysdykcji.

Wnioskodawca prosi również sąd o uchylenie tej proklamacji. Dawn zaznacza, że materiał dotyczący rozpatrzenia wniosku będzie uzupełniany.

Czytaj nas na