Голова PTI Гохар оскаржив надзвичайний стан у суді Пешавара — Dawn

У Пакистані голова партії PTI Баристер Гохар Алі Хан звернувся до Високого суду Пешавара проти запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління у провінції Хайбер-Пахтунхва. Він просить визнати ці заходи неконституційними, повідомляє Dawn.

Звернення до суду

За даними видання, заяву від імені Гохара Алі Хана подав адвокат Шах Файсал Ільяс. Звернення надійшло до Високого суду Пешавара у середу, 14 жовтня.

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Вимоги заявника

Позивач просить суд визнати проголошення надзвичайного стану від 11 жовтня неконституційним і таким, що не має юридичної сили. У заяві стверджується, що рішення ухвалили поза межами повноважень, без об’єктивних підстав і без належної юрисдикції.

Також заявник просить суд скасувати це проголошення. Dawn зазначає, що матеріал про розгляд звернення буде доповнено.

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