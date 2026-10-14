В Пакистане глава партии PTI барристер Гохар Али Хан обратился в Высокий суд Пешавара против введения чрезвычайного положения и губернаторского правления в провинции Хайбер-Пахтунхва. Он просит признать эти меры неконституционными, сообщает Dawn.

Обращение в суд

По данным издания, заявление от имени Гохара Али Хана подал адвокат Шах Файсал Ильяс. Обращение поступило в Высокий суд Пешавара в среду, 14 октября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Требования заявителя

Заявитель просит суд признать провозглашение чрезвычайного положения от 11 октября неконституционным и не имеющим юридической силы. В заявлении утверждается, что решение было принято за пределами полномочий, без объективных оснований и без надлежащей юрисдикции.

Заявитель также просит суд отменить это провозглашение. Dawn отмечает, что материал о рассмотрении обращения будет дополнен.

Читай нас в