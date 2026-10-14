Nowy prezydent Krakowa w Polsce, Łukasz Gibała, oświadczył, że władze miasta nie obejmą oficjalnym patronatem dorocznego Marszu Równości. Wyjaśnił, że jego zdaniem wydarzenie nabrało zbyt partyjnego charakteru.

Jak informuje Notes from Poland, Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa i ma objąć urząd w przyszłym tygodniu. W wywiadzie dla lokalnej stacji radiowej Radio Kraków oświadczył, że będzie unikał obejmowania patronatem wydarzeń o charakterze partyjnym.

Stanowisko nowego prezydenta

Według Gibały środowisko organizatorów marszów równości stało się partyjne mniej więcej w ciągu ostatnich trzech lat. Zaznaczył, że ma na myśli osoby, które kandydowały do parlamentu i organów samorządu terytorialnego z list konkretnych partii politycznych.

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Jednocześnie prezydent elekt podkreślił, że wcześniej sam uczestniczył w marszach równości i tego nie żałuje. Podczas kampanii wyborczej mówił również, że jako poseł popierał wprowadzenie w Polsce związków partnerskich dla par jednopłciowych i nie zmienił tego stanowiska.

Marsz i rejestracja małżeństw

Marsz Równości w Krakowie odbył się po raz pierwszy w 2004 roku i co roku w maju gromadzi tysiące uczestników. W 2021 roku ówczesny prezydent miasta Jacek Majchrowski został jego honorowym patronem, a w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski jako pierwszy spośród włodarzy Krakowa uczestniczył w wydarzeniu.

Gibała oświadczył również, że miasto będzie nadal wpisywać do rejestru stanu cywilnego małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Polski rząd wydał odpowiedni akt prawny po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, choć polskie prawo nadal nie uznaje żadnej formy związków jednopłciowych. Według Ministerstwa Cyfryzacji w Polsce zarejestrowano 516 takich małżeństw, w tym 46 w Krakowie.

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