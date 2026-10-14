Rząd Portugalii wybrał Lufthansa Group do nabycia mniejszościowego pakietu akcji linii lotniczej TAP Air Portugal. Niemiecka grupa lotnicza otrzyma 44,9% kapitału spółki, a także będzie mogła nabyć do 5% akcji zarezerwowanych dla pracowników, jeśli nie skorzystają oni z prawa do ich zakupu. Państwo zachowa pakiet kontrolny, podaje AeroTime.

Wartość transakcji i konkurencja

Portugalski rząd oszacował łączną wartość transakcji, w tym 5% akcji dla pracowników, na 1,201 mld euro. Lufthansa Group wyprzedziła konkurenta Air France-KLM: według rządu oferta finansowa Lufthansy dotycząca nabycia do 49,9% kapitału akcyjnego TAP była nawet o 16% wyższa.

Lufthansa i Air France-KLM złożyły ostateczne oferty państwowej spółce Parpública, która prowadzi proces reprywatyzacji TAP, 30 września 2026 roku. Jak podaje AeroTime, powołując się na Reuters, przewagą propozycji Lufthansy była pełna płatność gotówkowa, podczas gdy Air France-KLM zaproponowała połączenie środków pieniężnych i akcji.

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Plany rozwoju TAP

Portugalskie władze uważają, że integracja z Lufthansa Group pomoże TAP rozszerzyć globalną obecność, w szczególności w Ameryce Łacińskiej, wzmocnić pozycję na lotnisku w Porto oraz zwiększyć flotę do 130 samolotów. Rząd liczy również na zachowanie marki i siedziby głównej TAP, połączeń lotniczych z wyspami oraz wzmocnienie lizbońskiego hubu.

Przygotowania do drugiego etapu — sprzedaży pakietu kontrolnego — mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Zakończenie transakcji jest oczekiwane na początku 2028 roku. Lufthansa Group zrzesza już Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines i ITA Airways.

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