葡萄牙政府选择Lufthansa Group收购TAP Air Portugal航空公司的少数股权。这家德国航空集团将获得该公司44.9%的资本，并且如果员工不行使购买权，还可购买最多5%为员工预留的股份。政府将保留控股权，AeroTime报道。

交易价值与竞争

葡萄牙政府估计，该交易的总价值，包括为员工预留的5%股份，为12.01亿欧元。Lufthansa Group领先于竞争对手Air France-KLM：据政府称，Lufthansa收购TAP最多49.9%股本的财务报价最高高出16%。

Lufthansa和Air France-KLM于2026年9月30日向负责TAP再私有化进程的国有公司Parpública提交了最终报价。AeroTime援引路透社报道称，Lufthansa方案的优势在于全额现金支付，而Air France-KLM提出的是现金与股份相结合的方案。

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TAP的发展计划

葡萄牙当局认为，加入Lufthansa Group将帮助TAP扩大其全球影响力，特别是在拉丁美洲的影响力，巩固其在波尔图机场的地位，并将机队扩大至130架飞机。政府还希望保留TAP的品牌和总部、与岛屿之间的航空连接，并加强里斯本枢纽。

第二阶段——出售控股权——的准备工作计划于近期启动。该交易预计将于2028年初完成。Lufthansa Group目前已包括Lufthansa、SWISS、Austrian Airlines、Brussels Airlines和ITA Airways。

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