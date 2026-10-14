Lufthansa отримає 44,9% акцій TAP Air Portugal — AeroTime

Уряд Португалії обрав Lufthansa Group для придбання міноритарного пакета акцій авіакомпанії TAP Air Portugal. Німецька авіагрупа отримає 44,9% капіталу компанії, а також зможе придбати до 5% акцій, зарезервованих для працівників, якщо ті не скористаються своїм правом на купівлю. Держава збереже контрольний пакет, повідомляє AeroTime.

Вартість угоди та конкуренція

Португальський уряд оцінив загальну вартість операції, включно з 5% акцій для працівників, у 1,201 млрд євро. Lufthansa Group випередила конкурента Air France-KLM: за даними уряду, фінансова пропозиція Lufthansa щодо придбання до 49,9% акціонерного капіталу TAP була до 16% вищою.

Остаточні заявки Lufthansa та Air France-KLM подали державній компанії Parpública, яка веде процес реприватизації TAP, 30 вересня 2026 року. Як зазначає AeroTime з посиланням на Reuters, перевагою пропозиції Lufthansa була повна грошова оплата, тоді як Air France-KLM пропонувала поєднання коштів та акцій.

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Плани щодо розвитку TAP

Португальська влада вважає, що інтеграція до Lufthansa Group допоможе TAP розширити глобальну присутність, зокрема в Латинській Америці, зміцнити позиції в аеропорту Порту та збільшити флот до 130 літаків. Уряд також розраховує зберегти бренд і штаб-квартиру TAP, авіасполучення з островами та посилити лісабонський хаб.

Підготовку до другого етапу — продажу контрольного пакета акцій — планують розпочати найближчим часом. Завершення операції очікують на початку 2028 року. Lufthansa Group уже об'єднує Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines та ITA Airways.

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