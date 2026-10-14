Правительство Португалии выбрало Lufthansa Group для приобретения миноритарного пакета акций авиакомпании TAP Air Portugal. Немецкая авиагруппа получит 44,9% капитала компании, а также сможет приобрести до 5% акций, зарезервированных для сотрудников, если они не воспользуются своим правом на покупку. Государство сохранит контрольный пакет, сообщает AeroTime.

Стоимость сделки и конкуренция

Правительство Португалии оценило общую стоимость сделки, включая 5% акций для сотрудников, в 1,201 млрд евро. Lufthansa Group опередила конкурента Air France-KLM: по данным правительства, финансовое предложение Lufthansa по приобретению до 49,9% акционерного капитала TAP было до 16% выше.

Окончательные заявки Lufthansa и Air France-KLM подали государственной компании Parpública, которая ведет процесс реприватизации TAP, 30 сентября 2026 года. Как отмечает AeroTime со ссылкой на Reuters, преимуществом предложения Lufthansa была полная оплата наличными, тогда как Air France-KLM предлагала сочетание денежных средств и акций.

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Планы развития TAP

Португальские власти считают, что интеграция в Lufthansa Group поможет TAP расширить глобальное присутствие, в частности в Латинской Америке, укрепить позиции в аэропорту Порту и увеличить флот до 130 самолетов. Правительство также рассчитывает сохранить бренд и штаб-квартиру TAP, авиасообщение с островами и усилить лиссабонский хаб.

Подготовку ко второму этапу — продаже контрольного пакета акций — планируют начать в ближайшее время. Завершение сделки ожидается в начале 2028 года. Lufthansa Group уже объединяет Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и ITA Airways.

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