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Szef francuskiego MSZ Barrot oskarżył Muska o kampanie nękania w sieci — The Guardian

Fedir Krysztowski 14 października 2026 16:05
Szef francuskiego MSZ Barrot oskarżył Muska o kampanie nękania w sieci — The Guardian

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot oskarżył właściciela sieci społecznościowej X Elona Muska o organizowanie zakrojonych na szeroką skalę kampanii nękania w internecie przeciwko europejskim przywódcom. Powiedział to na konferencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, informuje The Guardian.

Oświadczenie przed wyborami

Barrot powiązał swoje obawy z, jak stwierdził, próbami destabilizacji Francji przez podmioty zagraniczne przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku. Minister powiedział, że siły dążące do podważenia demokracji dominują w przestrzeni informacyjnej i stosują metody mające polaryzować debatę publiczną.

Według niego ruchy polityczne o autorytarnych celach nasilają polaryzację społeczeństw w Europie i Ameryce Północnej. Barrot oświadczył również, że przeciwnicy demokracji wykorzystują kwestie imigracji, sekularyzmu i konfliktu izraelsko-palestyńskiego, aby podsycać nienawiść i napięcia.

Szef francuskiego MSZ wspomniał również o nienazwanej izraelskiej firmie, którą oskarżano o tworzenie fałszywych francuskich kont w mediach społecznościowych w celu wpływania na postrzeganie wojny Izraela w Gazie. Wśród innych przykładów wymienił oskarżenia pod adresem Azerbejdżanu o podsycanie napięć podczas zamieszek w Nowej Kaledonii.

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Protesty i wpływ informacyjny

Barrot wspomniał o protestach, które odbywały się we Francji w ostatnich tygodniach: uczniowie, studenci i działacze związkowi blokowali szkoły oraz maszerowali w miastach. Według niego wydarzenia te były wykorzystywane w wrogich narracjach przez Rosję, państwo-agresora, Chiny, Iran, a także źródła powiązane z ruchem MAGA w USA.

W ubiegłym tygodniu Musk i prezydent USA Donald Trump komentowali francuskie protesty, przedstawiając je przez pryzmat masowej migracji i nie zważając na żądania uczestników dotyczące poprawy warunków w szkołach. Musk nie odpowiedział na prośbę dziennikarzy o komentarz.

Francuski minister oświadczył, że rząd będzie przeciwdziałał zagranicznej ingerencji i uwzględni wpływ opłacanych lub zaangażowanych influencerów, którzy wykorzystują wirusowość platform cyfrowych. Podkreślił, że Francja nie będzie tolerować zagranicznej ingerencji, ponieważ uważa to za kwestię suwerenności.

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