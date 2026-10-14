Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил владельца соцсети X Илона Маска в организации масштабных онлайн-кампаний травли против европейских лидеров. Об этом он заявил на конференции Организации экономического сотрудничества и развития, сообщает The Guardian.

Заявление перед выборами

Барро связал свои опасения с, по его словам, попытками иностранных субъектов дестабилизировать Францию перед президентскими выборами 2027 года. Министр заявил, что силы, стремящиеся подорвать демократию, доминируют в информационном пространстве и применяют методы, призванные поляризовать общественную дискуссию.

По его словам, политические движения с авторитарными целями усиливают поляризацию обществ в Европе и Северной Америке. Барро также заявил, что противники демократии используют темы иммиграции, секуляризма и израильско-палестинского конфликта, чтобы разжигать ненависть и напряженность.

Глава французского МИД также упомянул неназванную израильскую компанию, которую обвиняли в создании фейковых французских аккаунтов в соцсетях для влияния на восприятие войны Израиля в Газе. Среди других примеров он назвал обвинения в адрес Азербайджана в разжигании напряженности во время беспорядков в Новой Каледонии.

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Протесты и информационное влияние

Барро упомянул протесты, проходившие во Франции в последние недели: школьники, студенты и профсоюзные активисты блокировали школы и выходили на марши в городах. По его словам, эти события использовали во враждебных нарративах Россия, государство-агрессор, Китай, Иран, а также источники, связанные с движением MAGA в США.

На прошлой неделе Маск и президент США Дональд Трамп комментировали французские протесты, представляя их через призму массовой миграции и не учитывая требования участников об улучшении условий в школах. Маск не ответил на запрос журналистов о комментарии.

Французский министр заявил, что правительство будет противодействовать иностранному вмешательству и учитывать влияние оплачиваемых или привлеченных инфлюенсеров, использующих вирусность цифровых платформ. Он подчеркнул, что Франция не потерпит иностранного вмешательства, поскольку считает это вопросом суверенитета.

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