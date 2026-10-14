法国外长让-诺埃尔·巴罗指责社交平台X的所有者埃隆·马斯克组织针对欧洲领导人的大规模网络骚扰活动。他在经济合作与发展组织的一场会议上作出上述表态，《卫报》报道。

选举前的声明

巴罗将其担忧与他所称的外国行为体在2027年总统选举前试图破坏法国稳定的行为联系起来。这位部长表示，试图破坏民主的力量主导着信息空间，并采用旨在使公共讨论两极分化的方法。

他表示，具有威权目标的政治运动正在加剧欧洲和北美社会的两极分化。巴罗还称，民主的反对者利用移民、世俗主义以及巴以冲突等议题煽动仇恨和紧张局势。

这位法国外长还提到了一家未具名的以色列公司，该公司被指控创建虚假的法国社交媒体账号，以影响人们对以色列在加沙战争的看法。在其他例子中，他提及对阿塞拜疆的指控，即其在新喀里多尼亚骚乱期间煽动紧张局势。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

抗议与信息影响

巴罗提到了近几周在法国发生的抗议活动：中小学生、大学生和工会活动人士封锁学校，并在城市中游行。他表示，这些事件被俄罗斯这个侵略国、中国、伊朗以及与美国MAGA运动有关的消息来源用于敌对叙事。

上周，马斯克和美国总统唐纳德·特朗普评论法国抗议活动时，从大规模移民的角度加以呈现，并未顾及参与者要求改善学校条件的诉求。马斯克未回应记者的置评请求。

这位法国部长表示，政府将反制外国干预，并考虑付费或被招募的网红的影响，他们利用数字平台的病毒式传播性。他强调，法国不会容忍外国干预，因为法国认为这是一个主权问题。

关注我们在