W projekcie budżetu Niemiec na 2027 rok nie uwzględniono środków na pomoc humanitarną dla ofiar niemieckiej okupacji mieszkających w Polsce. Informuje o tym RMF24, powołując się na Frankfurter Allgemeine Zeitung. Publikacja zaznacza, że wiele osób z tej grupy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Chodzi o wsparcie humanitarne

Prezes Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie Jakub Deka podkreślił, że nie chodzi o nowe roszczenia odszkodowawcze, lecz o pomoc dla osób starszych z niskimi emeryturami, chorobami i samotnością. Jak zaznaczył, skutki wojny i pracy przymusowej wpłynęły na całe późniejsze życie wielu poszkodowanych: część z nich nie mogła zdobyć wykształcenia lub zawodu, co odbiło się na ich sytuacji finansowej.

Niemiecki rząd w 2025 roku deklarował, że zbada możliwość wsparcia tej grupy. Jednak w projekcie budżetu na 2027 rok również nie ma odpowiednich wydatków. Według FAZ nawet posłowie Bundestagu popierający tę inicjatywę uważają wprowadzenie zmian przed ostatecznym uchwaleniem budżetu za mało prawdopodobne.

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Wcześniejsze wypłaty

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie przechowuje archiwum z danymi polskich ofiar nazistowskiej wojny i okupacji. Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku niemiecki rząd przekazał Polsce 500 mln marek jako gest wobec ofiar. Środki rozdzielono między około 800 tys. osób; byli więźniowie obozów koncentracyjnych otrzymali wyższe wypłaty niż byli pracownicy przymusowi.

W 2000 roku pomoc za pośrednictwem Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” otrzymało około pół miliona Polaków. Byłym więźniom obozów wypłacano po 15 tys. marek, pracownikom przymusowym w przemyśle — po 4,4 tys. marek, a osobom zmuszanym do pracy w rolnictwie — po 2,2 tys. marek. Odbiorcy tych wypłat musieli zrzec się dalszych roszczeń.

Na początku roku omawiano możliwą pomoc w wysokości 10 tys. złotych rocznie dla jednej osoby, jednak pomysł nie został zrealizowany. Premier Polski Donald Tusk wcześniej oświadczył, że polski rząd rozważy wsparcie poszkodowanych z własnych środków, jeśli Niemcy nie podejmą szybkiej decyzji.

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