В проекте бюджета Германии на 2027 год не заложены средства на гуманитарную помощь жертвам немецкой оккупации, проживающим в Польше. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что многие люди из этой группы находятся в сложном материальном положении.

Речь идет о гуманитарной поддержке

Глава Фонда польско-немецкого примирения Якуб Дека подчеркнул, что речь идет не о новых компенсационных требованиях, а о помощи пожилым людям с низкими пенсиями, болезнями и одиночеством. По его словам, последствия войны и принудительного труда повлияли на всю дальнейшую жизнь многих пострадавших: часть из них не смогла получить образование или профессию, что сказалось на их финансовом положении.

Правительство Германии в 2025 году заявляло, что изучит возможность поддержки этой группы. Однако в проекте бюджета на 2027 год соответствующие расходы также отсутствуют. По данным FAZ, даже депутаты Бундестага, поддерживающие инициативу, считают внесение изменений до окончательного принятия бюджета маловероятным.

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Предыдущие выплаты

Фонд польско-немецкого примирения хранит архив с данными о польских жертвах нацистской войны и оккупации. После объединения Германии в 1990 году немецкое правительство передало Польше 500 млн марок в качестве жеста в отношении жертв. Средства распределили между примерно 800 тысячами человек; бывшие узники концентрационных лагерей получили более высокие выплаты, чем бывшие принудительные работники.

В 2000 году помощь через Фонд «Память, ответственность и будущее» получили около полумиллиона поляков. Бывшим узникам лагерей выплачивали по 15 тысяч марок, принудительным работникам в промышленности — по 4,4 тысячи марок, а тем, кого принуждали к труду в сельском хозяйстве, — по 2,2 тысячи марок. Получатели этих выплат должны были отказаться от дальнейших претензий.

В начале года обсуждалась возможная помощь в размере 10 тысяч злотых в год на одного человека, однако эта идея не была реализована. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявлял, что польское правительство рассмотрит поддержку пострадавших из собственных средств, если Германия не примет быстрого решения.

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