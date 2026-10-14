德国2027年预算草案未为居住在波兰的德国占领受害者安排人道主义援助资金。RMF24报道称，消息援引《法兰克福汇报》。该媒体指出，这一群体中的许多人处于困难的经济状况。

涉及人道主义支持

波兰-德国和解基金会负责人雅库布·德卡强调，这并非提出新的赔偿要求，而是向养老金较低、患病且孤独的老年人提供帮助。据他表示，战争和强迫劳动的后果影响了许多受害者此后的整个人生：其中一些人未能接受教育或获得职业，这影响了他们的经济状况。

德国政府在2025年表示，将研究支持这一群体的可能性。然而，2027年预算草案中同样没有相关支出。根据FAZ的数据，即使是支持该倡议的德国联邦议院议员，也认为在预算最终通过前作出修改的可能性不大。

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此前的付款

波兰-德国和解基金会保存着一份档案，其中包含纳粹战争和占领期间波兰受害者的数据。德国于1990年统一后，德国政府向波兰移交了5亿马克，作为对受害者的表示。这些资金分配给约80万人；前集中营囚犯获得的款项高于前强迫劳工。

2000年，约50万波兰人通过“记忆、责任与未来”基金会获得援助。前集中营囚犯每人获得1.5万马克，工业领域的强迫劳工每人获得4400马克，被强迫在农业领域劳动的人每人获得2200马克。这些款项的领取者必须放弃进一步索赔。

今年年初，曾讨论向每人每年提供1万兹罗提的可能援助，但这一想法未获落实。波兰总理唐纳德·图斯克此前表示，如果德国不迅速作出决定，波兰政府将考虑用本国资金支持受害者。

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