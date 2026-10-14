Новый мэр Кракова в Польше Лукаш Гибала заявил, что городские власти не будут предоставлять официальный патронат ежегодному Маршу равенства. Он объяснил это тем, что, по его мнению, мероприятие приобрело слишком партийный характер.

Как сообщает Notes from Poland, Гибала победил на выборах мэра Кракова и должен вступить в должность на следующей неделе. В интервью местной радиостанции Radio Kraków он заявил, что будет избегать патроната над мероприятиями, имеющими партийный характер.

Позиция нового мэра

По словам Гибалы, сообщество организаторов маршей равенства стало партийным приблизительно в течение последних трёх лет. Он отметил, что имеет в виду людей, которые баллотировались в парламент и органы местного самоуправления по спискам конкретных политических партий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время избранный мэр подчеркнул, что ранее сам участвовал в маршах равенства и не сожалеет об этом. Во время избирательной кампании он также говорил, что как депутат поддерживал введение в Польше гражданских партнёрств для однополых пар и не изменил этой позиции.

Марш и регистрация браков

Марш равенства в Кракове впервые состоялся в 2004 году и ежегодно в мае собирает тысячи участников. В 2021 году тогдашний мэр города Яцек Майхровский стал его почётным патроном, а в 2024 году мэр Александер Мишальский первым среди руководителей Кракова посетил мероприятие.

Гибала также заявил, что город продолжит вносить записи об однополых браках, заключённых за рубежом, в реестр актов гражданского состояния. Польское правительство издало соответствующий нормативный акт после решения Суда Европейского Союза, хотя польское законодательство по-прежнему не признаёт никакой формы однополых союзов. По данным Министерства цифровых дел, в Польше зарегистрировали 516 таких браков, в том числе 46 — в Кракове.

Читай нас в