波兰克拉科夫新市长卢卡什·吉巴瓦表示，市政府不会为一年一度的平权游行提供官方支持。他解释称，在他看来，该活动已经带有过强的政党色彩。

据Notes from Poland报道，吉巴瓦赢得了克拉科夫市长选举，并将于下周就职。他在接受当地广播电台Radio Kraków采访时表示，他将避免为具有政党性质的活动提供支持。

新市长的立场

吉巴瓦表示，平权游行组织者群体在过去约三年间变得具有政党性质。他指出，他指的是那些以特定政党名单参选议会和地方政府机构的人员。

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与此同时，这位当选市长强调，他此前曾亲自参加平权游行，并不后悔。竞选期间，他还表示，自己担任议员时支持在波兰为同性伴侣引入民事伴侣关系制度，并且没有改变这一立场。

游行与婚姻登记

克拉科夫的平权游行首次于2004年举行，每年5月都会聚集数千名参与者。2021年，当时的市长雅采克·马伊赫罗夫斯基成为其名誉赞助人；2024年，市长亚历山大·米沙尔斯基成为首位出席该活动的克拉科夫市领导人。

吉巴瓦还表示，该市将继续把在国外缔结的同性婚姻录入民事状态登记册。波兰政府在欧盟法院作出裁决后颁布了相关规范性法令，尽管波兰法律至今仍不承认任何形式的同性结合。根据数字事务部的数据，波兰已登记516宗此类婚姻，其中46宗在克拉科夫登记。

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