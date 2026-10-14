Kazachstan prowadzi rozmowy w sprawie możliwego partnerstwa belgijskiego portu Antwerpia-Brugia z kazachskimi portami Aktau i Kuryk nad Morzem Kaspijskim. Inicjatywa ma pomóc w rozszerzeniu handlu przez Korytarz Środkowy, oświadczył prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew na posiedzeniu Belgijsko-Kazachskiej Rady Biznesu w Astanie, informuje Euronews.

Współpraca portów i logistyka

Tokajew zaznaczył, że Kazachstan inwestuje w koleje, drogi, porty morskie i terminale wzdłuż trasy. Jak powiedział, doświadczenie Belgii jako dużego europejskiego centrum logistycznego jest dla kraju cenne. Potencjalna współpraca portów mogłaby otworzyć szersze rynki dla kazachskich metali, produktów petrochemicznych i rolnych.

Król Belgii Filip poparł rozwój Korytarza Środkowego i wezwał do wzmacniania jego połączeń z europejskimi portami, kolejami i centrami logistycznymi. Korytarz Środkowy, znany także jako Transkaspijski Międzynarodowy Szlak Transportowy, łączy Chiny i Europę przez Kazachstan, Morze Kaspijskie i Kaukaz Południowy.

Szef kazachskiego funduszu państwowego Samruk-Kazyna Nurlan Żakupow poinformował, że rozmowy z portem Antwerpia-Brugia już trwają. Kazachstan dąży do wykorzystania doświadczenia belgijskiego portu i do zawarcia w przyszłości konkretnych porozumień oraz kontraktów logistycznych. Jednocześnie podkreślił, że rentowność trasy będzie zależeć od jej ekonomicznej zasadności.

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Liczby i przeszkody na trasie

Dyrektor generalny Ahlers Logistics Dave van den Bos wskazał koordynację między licznymi firmami i władzami zaangażowanymi w pojedynczy przewóz jako jeden z głównych problemów. Według jego oceny w dostawie ładunku z Europy do Kazachstanu może uczestniczyć do 15 różnych podmiotów. Wskazał także na potrzebę cyfryzacji procedur, ponieważ opóźnienia na granicach związane z dokumentami mogą spowalniać ruch nawet przy dostępnej przepustowości infrastruktury.

Według van den Bosa czas tranzytu ładunków z Europy do Kazachstanu skrócił się z około 80 do 40–60 dni, jednak zatory w portach i warunki pogodowe na Morzu Kaspijskim nadal powodują opóźnienia. Kazachstańska spółka kolejowa Kazakhstan Temir Zholy podała, że w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku przez Korytarz Środkowy przewieziono około 44 tys. kontenerów w ekwiwalencie dwudziestostopowym, o 58% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Kazachstan zamierza zwiększyć całkowity wolumen przewozów tą trasą do 10 mln ton.

Wizyta państwowa belgijskiego króla i królowej

Rozmowy odbyły się podczas pierwszej wizyty państwowej belgijskiego monarchy w Kazachstanie i Azji Centralnej. Na marginesie forum biznesowego zawarto 17 umów w dziedzinach logistyki, rolnictwa i przetwórstwa żywności, sztucznej inteligencji, energetyki, ochrony zdrowia i produkcji. Według Tokajewa Belgia należy do dziesięciu największych inwestorów w Kazachstanie, inwestując w kraju ponad 15 mld dolarów w ciągu ostatnich dwóch dekad.

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