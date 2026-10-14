Казахстан веде переговори з портом Антверпен-Брюгге про Середній коридор — Euronews

Казахстан веде переговори про можливе партнерство бельгійського порту Антверпен-Брюгге з казахстанськими портами Актау і Курик на Каспії. Ініціатива має сприяти розширенню торгівлі Середнім коридором, заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на засіданні Бельгійсько-казахстанської ділової ради в Астані, повідомляє Euronews.

Співпраця портів і логістика

Токаєв зазначив, що Казахстан інвестує в залізниці, автомобільні дороги, морські порти та термінали вздовж маршруту. За його словами, досвід Бельгії як великого європейського логістичного центру є цінним для країни. Потенційна взаємодія портів могла б відкрити ширші ринки для казахстанських металів, нафтохімічної та аграрної продукції.

Король Бельгії Філіп підтримав розвиток Середнього коридору та закликав посилювати його зв’язки з європейськими портами, залізницями й логістичними центрами. Середній коридор, також відомий як Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, сполучає Китай і Європу через Казахстан, Каспійське море та Південний Кавказ.

Голова суверенного фонду Казахстану Samruk-Kazyna Нурлан Жакупов повідомив, що переговори з портом Антверпен-Брюгге вже тривають. Казахстан прагне використати експертизу бельгійського порту та в перспективі укласти конкретні домовленості й логістичні контракти. Водночас він наголосив, що життєздатність маршруту залежатиме від його економічної доцільності.

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Цифри та перешкоди маршруту

Генеральний директор Ahlers Logistics Дейв ван ден Бос назвав однією з головних проблем координацію між численними компаніями й органами влади, залученими до одного перевезення. За його оцінкою, у доставці вантажу з Європи до Казахстану можуть брати участь до 15 різних структур. Він також вказав на потребу цифровізації процедур, оскільки затримки на кордонах через документи можуть сповільнювати рух навіть за наявності інфраструктурних потужностей.

За словами ван ден Боса, час транзиту вантажів з Європи до Казахстану скоротився приблизно з 80 до 40–60 днів, однак затори в портах і погодні умови на Каспійському морі й надалі спричиняють затримки. Казахстанська залізнична компанія Kazakhstan Temir Zholy повідомила, що за перші вісім місяців 2026 року Середнім коридором перевезли близько 44 тисяч контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті — на 58% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Казахстан має намір збільшити загальний обсяг перевезень маршрутом до 10 млн тонн.

Державний візит бельгійського короля і королеви

Обговорення відбулося під час першого державного візиту бельгійського монарха до Казахстану та Центральної Азії. На полях бізнес-форуму було укладено 17 угод у сферах логістики, сільського господарства й переробки харчових продуктів, штучного інтелекту, енергетики, охорони здоров’я та виробництва. За словами Токаєва, Бельгія входить до десяти найбільших інвесторів Казахстану, вклавши в країну понад 15 млрд доларів за останні два десятиліття.

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