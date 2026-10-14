Premier Singapuru Lawrence Wong oświadczył, że wpływy ekstremistyczne stają się coraz bardziej zróżnicowane, a na radykalizację mogą być podatne osoby niezależnie od wieku, rasy czy religii. Jak informuje Channel NewsAsia, powiedział to 14 października podczas uroczystej kolacji z okazji 20. rocznicy Harmony Centre i meczetu An-Nahdhah w Singapurze.

Radykalizacja młodzieży

Według Wonga w Singapurze wzrosła liczba przypadków samoradykalizacji, a wiele z nich dotyczy młodych Singapurczyków. Podkreślił, że nie wszystkie takie przypadki są związane z islamistycznym ekstremizmem.

Premier podał przykłady wpływu skrajnie prawicowych idei antyislamskich i neonazistowskich, a także ideologii inceli, która propaguje nienawiść i przemoc wobec kobiet. Wśród przytoczonych przez niego przypadków byli protestancki młodzieniec, który planował ataki na meczety, dwóch młodych mężczyzn określających się jako zwolennicy supremacji Azjatów Wschodnich, a także osoba chińskiego pochodzenia, która identyfikowała się jako zwolennik supremacji białych.

Wong wezwał do wspierania młodych ludzi i utrzymywania ich więzi z realnym światem poprzez rodzinę, przyjaciół, nauczycieli, przywódców religijnych i społecznych. Ostrzegł również przed sytuacją, w której ludzie zamykają się we własnych kręgach osób o podobnych poglądach i tracą kontakt z szerszą społecznością.

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Napięcia z powodu konfliktów za granicą

Premier oświadczył również, że zagrożenie terroryzmem islamistycznym nie zniknęło. Według niego grupy takie jak Państwo Islamskie nadal rekrutują zwolenników, rozpowszechniają propagandę i planują ataki na świecie, a ekstremiści wciąż uważają Singapur za atrakcyjny cel.

Wong zauważył, że wzrost napięć na Bliskim Wschodzie stwarza dodatkowe ryzyko, ponieważ grupy ekstremistyczne mogą próbować radykalizować zwolenników i podżegać do ataków poza regionem. Ostrzegł również, że konflikt w Gazie i szerzej kwestia izraelsko-palestyńska mogą wpływać na spójność społeczną Singapuru, gdy religia i tożsamość przeplatają się z polityką.

Reakcja na nietolerancję

Według Wonga władze będą reagować na rasizm, nietolerancję religijną i podburzające wypowiedzi w internecie. Przypomniał, że ustawa o utrzymaniu harmonii rasowej, która weszła w życie w poprzednim miesiącu, wzmacnia ramy prawne ochrony harmonii rasowej i przewiduje zabezpieczenia przed wpływami zagranicznymi. Jednocześnie premier podkreślił, że same ustawy nie mogą stworzyć przyjaźni i zaufania między ludźmi.

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