新加坡总理黄循财表示，极端主义影响正变得日益多样化，无论年龄、种族或宗教，人们都可能易受激进化影响。正如亚洲新闻台报道，他于10月14日在新加坡庆祝和谐中心和安纳达清真寺成立20周年的晚宴上作出上述表示。

青年激进化

黄循财表示，新加坡自我激进化的案例有所增加，其中许多涉及年轻的新加坡人。他强调，并非所有此类案例都与伊斯兰主义极端主义有关。

总理列举了极右翼反伊斯兰和新纳粹思想，以及宣扬仇恨和针对女性暴力的“非自愿独身者”意识形态的影响。他提到的案例包括一名计划袭击清真寺的新教青年、两名自称东亚人至上主义者的年轻男子，以及一名自认为是白人至上主义者的华裔人士。

黄循财呼吁支持年轻人，并通过家庭、朋友、教师、宗教和社区领袖使他们与现实世界保持联系。他还警告，人们不应退入自己封闭的同温层，并与更广泛的社区失去联系。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

境外冲突引发的紧张局势

总理还表示，伊斯兰主义恐怖主义的威胁并未消失。他称，诸如“伊斯兰国”的组织仍在招募支持者、传播宣传并策划世界各地的袭击，而极端分子仍将新加坡视为一个有吸引力的目标。

黄循财指出，中东紧张局势加剧带来额外风险，因为极端组织可能试图使支持者激进化，并煽动在该地区以外发动袭击。他还警告，当宗教和身份认同与政治交织时，加沙冲突以及更广泛的以色列—巴勒斯坦问题可能影响新加坡的社会凝聚力。

应对不宽容

黄循财表示，当局将应对种族主义、宗教不宽容以及网络上的煽动性言论。他提醒说，于前一个月生效的《维护种族和谐法》加强了保护种族和谐的法律框架，并规定了防范外国影响的保障措施。同时，总理强调，仅靠法律无法在人们之间建立友谊和信任。

关注我们在