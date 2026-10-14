Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг заявил, что экстремистские влияния становятся все более разнообразными, а уязвимыми к радикализации могут быть люди независимо от возраста, расы или религии. Как сообщает Channel NewsAsia, он сказал об этом 14 октября во время торжественного ужина по случаю 20-летия Harmony Centre и мечети An-Nahdhah в Сингапуре.

Радикализация молодежи

По словам Вонга, в Сингапуре стало больше случаев саморадикализации, причем многие из них касаются молодых сингапурцев. Он подчеркнул, что не все такие случаи связаны с исламистским экстремизмом.

Премьер привел примеры влияния ультраправых антиисламских и неонацистских идей, а также идеологии инцелов, которая пропагандирует ненависть и насилие в отношении женщин. Среди упомянутых им случаев — протестантский юноша, планировавший нападения на мечети, двое молодых мужчин, называвших себя сторонниками превосходства восточноазиатов, а также человек китайского происхождения, идентифицировавший себя как сторонник превосходства белых.

Вонг призвал поддерживать молодежь и сохранять ее связь с реальным миром через семью, друзей, учителей, религиозных и общественных лидеров. Он также предостерег от ситуации, когда люди замыкаются в собственных закрытых кругах единомышленников и теряют связь с более широким сообществом.

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Напряженность из-за конфликтов за рубежом

Премьер-министр также заявил, что угроза исламистского терроризма не исчезла. По его словам, группировки вроде «Исламского государства» продолжают вербовать сторонников, распространять пропаганду и планировать атаки по всему миру, а экстремисты по-прежнему считают Сингапур привлекательной целью.

Вонг отметил, что усиление напряженности на Ближнем Востоке создает дополнительные риски, поскольку экстремистские группы могут пытаться радикализировать сторонников и подстрекать к атакам за пределами региона. Он также предупредил, что конфликт в Газе и более широкий израильско-палестинский вопрос могут влиять на общественную сплоченность Сингапура, когда религия и идентичность переплетаются с политикой.

Реакция на нетерпимость

По словам Вонга, власти будут реагировать на расизм, религиозную нетерпимость и подстрекательские высказывания в интернете. Он напомнил, что Закон о поддержании расовой гармонии, вступивший в силу в предыдущем месяце, укрепляет правовую основу для защиты расовой гармонии и предусматривает меры защиты от иностранного влияния. В то же время премьер подчеркнул, что одни лишь законы не могут создать дружбу и доверие между людьми.

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