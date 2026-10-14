W stanie Gudźarat w zachodnich Indiach paleontolodzy opisali szczątki gigantycznego prehistorycznego węża Vasuki indicus, który żył około 47 milionów lat temu. Według szacunków badaczy jego długość mogła wynosić od 10,9 do 15,2 metra, co czyni go jednym z największych znanych węży w historii. Informuje o tym ScienceDaily.

27 kręgów z Gudźaratu

Gatunek zidentyfikowali paleontolodzy Debajit Datta i Sunil Bajpai z Indyjskiego Instytutu Technologicznego w Roorkee. Skamieniałości znaleziono w kopalni lignitu Panandhro w dystrykcie Kacch. Pochodzą one ze środkowego eocenu — okresu, gdy klimat Ziemi był znacznie cieplejszy niż obecnie.

Naukowcy zbadali 27 skamieniałych kręgów. Część z nich była dobrze zachowana, a niektóre kości pozostały połączone w pierwotnym położeniu. Wymiary kręgów wynosiły od 37,5 do 62,7 milimetra długości oraz od 62,4 do 111,4 milimetra szerokości. Ich kształt wskazuje, że wąż miał masywne, cylindryczne ciało.

Ponieważ naukowcy nie znaleźli kompletnego szkieletu, długość zwierzęcia obliczyli, porównując jego kręgi z kręgami współczesnych węży o znanej długości. Jedna metoda dała szacunek 10,9–12,2 metra, a druga — 14,5–15,2 metra. Badacze podkreślają, że takie obliczenia wiążą się ze znacznym marginesem błędu.

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Możliwy drapieżnik polujący z zasadzki

Pod względem rozmiarów Vasuki indicus mogła dorównywać Titanoboa — gigantycznemu wymarłemu wężowi, który żył na terenie dzisiejszej Kolumbii około 60 milionów lat temu i według szacunków osiągał około 13 metrów długości. Jednocześnie nadal nie można jednoznacznie ustalić, czy indyjski wąż był dłuższy od Titanoboa.

Budowa kręgów i duże rozmiary ciała wskazują, że Vasuki prawdopodobnie poruszała się powoli i polowała z zasadzki, a nie ścigała zdobycz. Jej sposób polowania mógł przypominać zachowanie współczesnych anakond i dużych pytonów, które zabijają ofiary przez duszenie. Jednocześnie na podstawie dostępnych szczątków nie można określić dokładnej diety ani zachowania węża.

Nazwa Vasuki indicus została nadana gatunkowi na cześć Vasuki — mitycznego węża związanego z hinduistycznym bóstwem Śiwą. Zwierzę należało do wymarłej rodziny Madtsoiidae, której przedstawiciele żyli w Indiach, Afryce, Europie, Ameryce Południowej i Australii. Ciepły tropikalny klimat eocenowego Gudźaratu, gdzie średnią temperaturę szacuje się na około 28 stopni Celsjusza, mógł sprzyjać istnieniu dużych gadów.

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