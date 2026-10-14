印度西部古吉拉特邦的古生物学家描述了巨型史前蛇类Vasuki indicus的遗骸。这种蛇生活在约4700万年前。研究人员估计，其长度可能为10.9至15.2米，使其成为历史上已知最大的蛇类之一。ScienceDaily报道。

来自古吉拉特邦的27块椎骨

该物种由印度理工学院鲁尔基分校的古生物学家德巴吉特·达塔和苏尼尔·巴杰帕伊鉴定。化石发现于卡奇县潘南德罗褐煤矿。它们可追溯至始新世中期，当时地球气候比现在暖得多。

科学家研究了27块化石椎骨。其中一部分保存完好，一些骨骼仍以原始位置相连。椎骨长度为37.5至62.7毫米，宽度为62.4至111.4毫米。其形状表明，这种蛇拥有粗壮的圆柱形身体。

由于科学家没有找到完整骨骼，他们通过将其椎骨与已知长度的现代蛇类椎骨进行比较来计算这种动物的长度。一种方法得出的估计为10.9至12.2米，另一种为14.5至15.2米。研究人员强调，这类计算存在较大的误差。

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可能的伏击型捕食者

就体型而言，Vasuki indicus可能与泰坦巨蟒相当。泰坦巨蟒是一种已灭绝的巨型蛇类，约6000万年前生活在如今的哥伦比亚境内，据估计其长度约为13米。不过，目前还无法确切确定这种印度蛇是否比泰坦巨蟒更长。

椎骨结构和庞大的体型表明，Vasuki可能移动缓慢，并通过伏击而非追逐猎物来捕猎。它的捕猎方式可能类似于现代森蚺和大型蟒蛇的行为，这些蛇通过缠绕挤压杀死猎物。同时，依据现有遗骸无法确定这种蛇的确切食物和行为。

Vasuki indicus这一物种名称取自瓦苏基——与印度教神祇湿婆相关的神话蛇神。该动物属于已灭绝的Madtsoiidae科，其成员曾生活在印度、非洲、欧洲、南美洲和澳大利亚。始新世古吉拉特邦温暖的热带气候，平均气温估计约为28摄氏度，可能有利于大型爬行动物的生存。

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