В Індії описали давню змію Vasuki indicus завдовжки до 15 метрів — ScienceDaily

У штаті Гуджарат на заході Індії палеонтологи описали рештки гігантської доісторичної змії Vasuki indicus, яка жила приблизно 47 мільйонів років тому. За оцінками дослідників, її довжина могла становити від 10,9 до 15,2 метра, що робить її однією з найбільших відомих змій в історії. Про це повідомляє ScienceDaily.

27 хребців із Гуджарату

Вид ідентифікували палеонтологи Дебаджит Датта та Суніл Баджпаї з Індійського технологічного інституту Руркі. Скам'янілості знайшли на лігнітовій шахті Панандхро в окрузі Качч. Вони датуються середнім еоценом — періодом, коли клімат Землі був значно теплішим, ніж нині.

Науковці дослідили 27 скам'янілих хребців. Частина з них добре збереглася, а деякі кістки залишилися з'єднаними у первісному положенні. Розміри хребців становили від 37,5 до 62,7 міліметра завдовжки та від 62,4 до 111,4 міліметра завширшки. Їхня форма вказує, що змія мала масивне циліндричне тіло.

Оскільки повного скелета вчені не знайшли, довжину тварини розраховували, порівнюючи її хребці з хребцями сучасних змій відомої довжини. Один метод дав оцінку 10,9–12,2 метра, інший — 14,5–15,2 метра. Дослідники наголошують, що такі розрахунки мають значну похибку.

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Можливий хижак із засідки

За розмірами Vasuki indicus могла зрівнятися з титанобоа — гігантською вимерлою змією, що мешкала на території сучасної Колумбії близько 60 мільйонів років тому та, за оцінками, сягала приблизно 13 метрів. Водночас достеменно встановити, чи була індійська змія довшою за титанобоа, поки неможливо.

Будова хребців і великі розміри тіла свідчать, що Vasuki, ймовірно, пересувалася повільно та полювала із засідки, а не переслідувала здобич. Її спосіб полювання міг бути схожим на поведінку сучасних анаконд і великих пітонів, які вбивають жертву стисканням. Водночас точний раціон і поведінку змії за наявними рештками визначити не можна.

Назву Vasuki indicus вид отримав на честь Васукі — міфічного змія, пов'язаного з індуїстським божеством Шивою. Тварина належала до вимерлої родини Madtsoiidae, представники якої жили в Індії, Африці, Європі, Південній Америці та Австралії. Теплий тропічний клімат еоценового Гуджарату, де середня температура оцінюється приблизно у 28 градусів Цельсія, міг сприяти існуванню великих рептилій.

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