В штате Гуджарат на западе Индии палеонтологи описали останки гигантской доисторической змеи Vasuki indicus, жившей примерно 47 миллионов лет назад. По оценкам исследователей, ее длина могла составлять от 10,9 до 15,2 метра, что делает ее одной из крупнейших известных змей в истории. Об этом сообщает ScienceDaily.

27 позвонков из Гуджарата

Вид идентифицировали палеонтологи Дебаджит Датта и Сунил Баджпаи из Индийского технологического института в Рурки. Окаменелости нашли на лигнитовой шахте Панандхро в округе Катч. Они датируются средним эоценом — периодом, когда климат Земли был значительно теплее, чем сейчас.

Ученые исследовали 27 окаменевших позвонков. Часть из них хорошо сохранилась, а некоторые кости остались соединенными в первоначальном положении. Размеры позвонков составляли от 37,5 до 62,7 миллиметра в длину и от 62,4 до 111,4 миллиметра в ширину. Их форма указывает на то, что змея имела массивное цилиндрическое тело.

Поскольку полного скелета ученые не нашли, длину животного рассчитывали, сравнивая его позвонки с позвонками современных змей известной длины. Один метод дал оценку в 10,9–12,2 метра, другой — в 14,5–15,2 метра. Исследователи подчеркивают, что такие расчеты имеют значительную погрешность.

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Возможный хищник, охотившийся из засады

По размерам Vasuki indicus могла сравниться с титанобоа — гигантской вымершей змеей, обитавшей на территории современной Колумбии около 60 миллионов лет назад и, по оценкам, достигавшей примерно 13 метров в длину. В то же время достоверно установить, была ли индийская змея длиннее титанобоа, пока невозможно.

Строение позвонков и крупные размеры тела свидетельствуют о том, что Vasuki, вероятно, передвигалась медленно и охотилась из засады, а не преследовала добычу. Ее способ охоты мог быть похож на поведение современных анаконд и крупных питонов, которые убивают жертву сдавливанием. В то же время точный рацион и поведение змеи по имеющимся останкам определить невозможно.

Название Vasuki indicus вид получил в честь Васуки — мифического змея, связанного с индуистским божеством Шивой. Животное принадлежало к вымершему семейству Madtsoiidae, представители которого жили в Индии, Африке, Европе, Южной Америке и Австралии. Теплый тропический климат эоценового Гуджарата, где средняя температура оценивается примерно в 28 градусов Цельсия, мог способствовать существованию крупных рептилий.

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