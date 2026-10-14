W Estonii była europejska komisarz ds. energii Kadri Simson dołączyła do Socjaldemokratycznej Partii Estonii (SDE). Planuje kandydować do parlamentu kraju — Riigikogu — w Tartu w wyborach w marcu przyszłego roku, informuje ERR News.

Powrót do estońskiej polityki

Simson była członkinią Partii Centrum od 1995 do 2024 roku. Przez cztery kadencje była wybierana do Riigikogu, a także pełniła funkcję estońskiej minister gospodarki i infrastruktury.

W latach 2019–2024 Simson pracowała jako europejska komisarz ds. energii. Oświadczyła, że niemal przez dwa lata rozważała decyzję o powrocie do polityki i odrzucała odpowiednie propozycje.

Według Simson wybrała socjaldemokratów, ponieważ partia oferuje Estonii pozytywny kierunek rozwoju, a nie tylko konfrontację z innymi siłami politycznymi. Oświadczyła również, że należy wzmocnić obecność Estonii w Unii Europejskiej, promować interesy kraju i wspierać Ukrainę.

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Kampania w Tartu

Simson planuje wziąć udział w wyborach w Tartu — mieście, w którym dorastała. Jej ojciec, Aadu Must, który przez długi czas był politykiem Partii Centrum, wcześniej przewodniczył radzie miejskiej Tartu.

Była eurokomisarz opowiedziała się także za zmianami w estońskiej polityce energetycznej. Jej zdaniem kraj powinien ograniczyć zależność od importowanego paliwa.

Przewodniczący SDE Lauri Läänemets oświadczył, że doświadczenie Simson w zarządzaniu wzmocni pozycję partii. Zaznaczył, że socjaldemokraci, którzy wcześniej zdobywali w Tartu jedno miejsce w 101-osobowym Riigikogu, tym razem dążą do uzyskania dwóch mandatów i nie wykluczają zwycięstwa w mieście.

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